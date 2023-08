La propuesta sabatina en Santaní

En la única propuesta sabatina, el Deportivo Santaní, en una de sus últimas posibilidades de tener chances matemáticas de poder acceder a uno de los cupos de ascenso, recibirá al 12 de Octubre de Itauguá, que virtualmente tiene los días contados en la categoría.

Lea más: Intermedia: El puntero Sol de América no da ventajas

El líder, Sol de América tendrá que ir el lunes hasta la Ciudad Universitaria para enfrentar a Sportivo San Lorenzo. Mientras que el inmediato perseguidor del Danzarín, el 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero visitará mañana a Pastoreo, en Campo 9.

* San Estanislao (10:00). En el estadio Unión Agrícola, Deportivo Santaní vs. 12 de Octubre. Árbitro: Luis Urunaga. Asistentes: Aníbal Esteche y Marcelo Almada. Cuarto árbitro: Arthur Afara.

* Mañana (10:00). En el estadio San Francisco de Asís, en Atyrá, Atyrá FC vs. Martín Ledesma; en el estadio Municipal de Campo 9, en Juan Eulogio Estigarribia, Pastoreo FC vs. 2 de Mayo PJC.

* Lunes (14:30). En el estadio Municipal de Carapeguá, Sportivo Carapeguá vs. Fernando de la Mora; 19:15: en el estadio Gunther Vogel, en la Ciudad Universitaria, San Lorenzo vs. Sol de América.

* Martes (10:00). En el estadio Ricardo Grégor, en Campo Grande, Independiente CG vs. 3 de Febrero CDE; 14:30: en el estadio CARDIF 2, en Luque, Deportivo Recoleta vs. Rubio Ñu; en el estadio Luciano Zacarías, en Lambaré, Atlético Colegiales vs. 24 de Setiembre.