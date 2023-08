Primera C: El líder, 12 de Octubre SD enfrenta a Oriental

El único puntero del certamen de la cuarta categoría enfrentará a Oriental, que ejercerá la localía en campo del General Caballero de Zeballos Cue. El equipo del Bajo quiere acercarse al segundo cupo de ascenso, ocupado momentáneamente por Sport Colombia, que mañana visitará a Pilcomayo, en Mariano Roque Alonso.

* Barrio Santa Ana (10:00). En el estadio Celestino Mongelós, Sport Colonial vs. Valois Rivarola. Árbitro: Joel Martínez. Asistentes: Denis López y Éver Delgado. Cuarto árbitro: Matías Cantero.

* Zeballos Cue (15:00). En el estadio Hugo Bogado Vaceque, Oriental vs. 12 de Octubre SD. Árbitro: Mario Alfonzo. Asistentes: José Coronel y Raúl Zalazar. Cuarto árbitro: Guillermo Chamorro.

* Mañana (10:00). En el estadio Juan B. Ruiz Díaz, en Lambaré, Capitán Figari vs. Fulgencio Yegros; 15:00: en el estadio Víctor Ramón Isasi, en Fernando de la Mora, 1° de Marzo vs. General Caballero ZC, en el estadio Agustín Báez, en Mariano Roque Alonso, Pilcomayo vs. Sport Colombia.

* Lunes (10:00). En el estadio La Arboleda, en barrio Trinidad, Atlético Juventud vs. General Caballero CG.