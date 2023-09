Primera B: Frenada del Kelito en su recinto

El Kelito no fue el único que se frenó ayer, otro que no pudo sumar de a tres fue General Díaz, que no pasó del empate, también por 1-1 ante el 3 de Noviembre, en el barrio San Pablo.

Con esos resultados, tanto el elenco albirrojo del barrio Mburicaó, como el “Águila”, quedan bastante relegados, a diez puntos de los líderes, Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar y Atlético Tembetary, que no dan tregua en la lucha por el ascenso directo.

A nueve fechas para la culminación del certamen de la tercera categoría, los que se encuentran ocupando la zona de roja del promedio son Sportivo Iteño (último) y Humaitá de Mariano Roque Alonso (penúltimo), cerca está el 3 de Febrero de Ricardo Brugada.

Estadio: Jardines del Kelito (Mburicaó). Árbitro: Osmar Soto. Asistentes: Lorenzo Giménez y José Medina. Cuarto árbitro: Julio Paiva.

River Plate: Óscar Morel; Miguel Chávez, Rodrigo Morel, Diego Ortiz y Jonathan Yegros (46′ Diego Rojas); Diego Escobar, Bernardino Villalba, Thiago Vega (46′ Walter Gaona) y Osvaldo Romero; Arnaldo Román (58′ Germán Núñez) y Paulo Domínguez (46′ Jorge González). D.T.: Diego Fretes. Sportivo Iteño: Ángel Martínez; Gilberto Ávalos, Nicolás Farías, Óscar Noguera y Juan Sánchez (66′ Martino Dosantos); Édgar Servián, Thiago Silva (66′ Brian Figueredo), Pablo Román y Nahuel López; Jorge Olmedo (92′ Camilo Aquino) y Miguel Vargas (82′ Joao Jaques). D.T.: Eladio Penayo.

Goles: 11′ Osvaldo Romero (RP); 38′ Jorge Olmedo (I). Amonestados: 15′ Yegros, 53′ Ortiz (RP); 19′ López, 82′ Servian, 91′ Martínez (I).

* En barrio San Pablo: 3 de Noviembre 1-General Díaz 1. Goles: 59′ Aldo Torres (3N); 55′ Luis Torres (GD).

* En barrio Tacumbú: Presidente Hayes 3-29 de Setiembre 0. Goles: 42′ Édgar Barreto, 51′ Víctor Matta y 94′ Carlos Leiva (PH).

* En Mariano Roque Alonso: Humaitá-Cristóbal Colón de Ñemby 0.