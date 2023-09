Primera C: En Mburicaó se pone en marcha la 18ª fecha

El certamen de la cuarta y última categoría tiene el liderazgo compartido, entre el 12 de Octubre de Santo Domingo y Sport Colombia, clubes que, por consiguiente, ocupan momentáneamente los dos puestos de ascenso a la Primera División B.

Lea más: Primera C: El Matarife sorprende a 12 de Octubre SD

El que comanda la clasificación, gracias a la diferencia de goles es el “albinegro” del barrio Santo Domingo, que visitará el domingo a Valois Rivarola en Zeballos Cue.

Ese mismo domingo, pero en horario matinal, el “Toro fernandino”, será anfitrión ante su vecino 1° de Marzo, en Fernando de la Mora.

A seis puntos de los cupos de ascenso se encuentra el General Caballero de Zeballos Cue, que con su triunfo ante el “12″ se volvió a meter en la pelea. El “rojo matarife” recibe el domingo a Capitán Figari.

* Barrio Mburiacó (10:00). En el estadio Jardines del Kelito, Fulgencio Yegros vs. Sport Colonial. Árbitro: Mario Alfonzo. Asistentes: Dante Fernández y Juan Barreto. Cuarto árbitro: Matías Cantero.

* Mañana (10:00). En el estadio 26 de Febrero, en Luque, General Caballero CG vs. Oriental.

* Domingo (10:00). En el estadio Alfonso Colmán, en Fernando de la Mora, Sport Colombia vs. 1° de Marzo; 15:00: en el estadio Hugo Bogado Vaceque, en Zeballos Cue, General Caballero ZC vs. Capitán Figari; en el estadio Agustín Báez, en Mariano Roque Alonso, Pilcomayo vs. Atlético Juventud; en el estadio Gregorio Sarubbi, en Zeballos Cue, Valois Rivarola vs. 12 de Octubre SD.