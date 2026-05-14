Primera B: Domingo Zaracho, de nuevo al frente del plantel del 12 de Octubre SD

Los siete puntos en cinco partidos (2 triunfos, 1 empate y 2 derrotas) en el campeonato de la Primera B no conforman a la dirigencia del 12 de Octubre SD y decidieron dejar sin efecto la relación contractual con el entrenador argentino Horacio Kunz.

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En la semana del enfrentamiento contra River Plate, este sábado, se puso de nuevo al mando a Domingo Zaracho, en el que están cifradas las esperanzas de una pronta mejoría en el torneo de la tercera categoría del fútbol paraguayo. Pues el objetivo no es solo lograr la permanencia en la categoría, a la que se llegó esta temporada, sino pelear los primeros lugares de la clasificación.

Incluso se apostó a la contratación de futbolistas extranjeros pensando en un buen arranque, que no se dio y cuando se jugaron seis fechas del campeonato (el 12 de Octubre SD tiene un partido menos) se determinó cambiar de timón.

La campaña del argentino Horacio Kunz no conformó absolutamente y solo duró cinco partidos.

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