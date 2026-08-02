Rich-Sport Football Academy, comprometida con la formación integral del futbolista

La Rich-Sport Football Academy (RSFA) rápidamente está avanzando en el proceso de la formación integral del atleta.

El experimentado cuerpo técnico está encabezado por Richard Álvarez Meza y Nelson Riquelme.

Con su lema “En Richport Football Academy formamos personas, desarrollamos futbolistas y construimos oportunidades para el futuro”, la entidad se encuentra en pleno estadio de “crecimiento sostenido, fortaleciendo su estructura, ampliando sus relaciones institucionales y consolidando su posicionamiento a nivel nacional, con una visión clara de expandir su proyecto hacia el ámbito internacional”.

Siguiendo con el pensamiento de los responsables: “Nuestro objetivo es preparar futbolistas con una metodología de trabajo que fortalece los aspectos técnicos, físicos, tácticos y mentales, brindando herramientas que les permitan competir y proyectarse hacia oportunidades concretas en clubes que participan en las competencias organizadas por la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF)”.

Sistema Integral de la Academia

Los ejes en que se basa el programa de Alto Rendimiento Deportivo de la Academia:

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PREPARACIÓN FÍSICA: Fuerza, velocidad y resistencia adaptadas a cada etapa;

ENFOQUE MENTAL: concentración, manejo de la presión y toma de decisiones;

PRÁCTICA TÉCNICA/TÁCTICA: Fundamentos, lectura de juego y trabajo por posición;

NUTRICIÓN Y RECUPERACIÓN: Planes personalizados para rendir al máximo;

SEGUIMIENTO INDIVIDUAL: Evaluación constante y reportes de evolución;

FORMACIÓN EN VALORES: Disciplina, respeto y trabajo en equipo;

PROYECCIÓN DEPORTIVA: Partidos amistosos, registro audiovisual y acompañamiento a la profesionalización.

Experiencia en Roque Alonso

Este fin de semana hubo plena actividad en Mariano Roque Alonso, donde se realizaron ejercicios técnicos y físicos previos a un partido de dos tiempos de 30 minutos.

Se conformaron tres grupos:

A: 14-15/16-17 años;

B: 18-19/20-21 años;

C: 22-23-24 años.

Al finalizar se realizó la sesión de estiramiento y se ofreció a los participantes una saludable mesa con frutas.

Contactos: +595 981 696845.