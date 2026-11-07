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Fútbol de Ascenso de Paraguay
07 de noviembre de 2026 - 10:54

Nacional B: Corrales y Quinceno parten con ventaja en una jornada decisiva

El 3 Corrales de Ciudad del Este le ganó por 1-0 al 3 de Febrero y tendrá la posibilidad de definir la serie en su casa.
El 3 Corrales de Ciudad del Este le ganó por 1-0 al 3 de Febrero y tendrá la posibilidad de definir la serie en su casa.Club 3 Corrales

Este domingo surgirán los finalistas de la 15ª edición del Nacional B de la UFI. El 3 Corrales de Ciudad del Este y el Quinceno FC de Itapé parten con una mínima ventaja.

Por ABC Color
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Con la obligación de dar vuelta la historia e instalarse en la fase consagratoria del Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior (UFI), el 3 de Febrero de Ciudad del Este y el Guaraní de Fram afrontan una jornada dominical determinante, en los partidos de vuelta de las semifinales.

Lea más: El domingo surgirán los finalistas del campeonato Nacional B de la UFI

En el barrio Santa Ana de Ciudad del Este lidiarán 3 Corrales y 3 de Febrero, a las 16:00. En la ida ganó el Corrales 1-0, en el estadio Antonio Aranda.

Guaraní de Fram recibirá en su feudo de Itapúa al campeón vigente Quinceno FC (15 de Mayo), que se impuso por 1-0 el pasado domingo en el Parque del Guairá, en Villarrica.

Imagen sin descripción

El sistema de competición establece que en caso de igualdad de puntos se tendrá en cuenta la diferencia de goles. De persistir la paridad, los clasificados surgirán mediante los penales.

La serie final será al mejor de dos partidos. El campeón ascenderá a la División Intermedia, la segunda categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

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