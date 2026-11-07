Nacional B: Corrales y Quinceno parten con ventaja en una jornada decisiva

Con la obligación de dar vuelta la historia e instalarse en la fase consagratoria del Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior (UFI), el 3 de Febrero de Ciudad del Este y el Guaraní de Fram afrontan una jornada dominical determinante, en los partidos de vuelta de las semifinales.

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En el barrio Santa Ana de Ciudad del Este lidiarán 3 Corrales y 3 de Febrero, a las 16:00. En la ida ganó el Corrales 1-0, en el estadio Antonio Aranda.

Guaraní de Fram recibirá en su feudo de Itapúa al campeón vigente Quinceno FC (15 de Mayo), que se impuso por 1-0 el pasado domingo en el Parque del Guairá, en Villarrica.

El sistema de competición establece que en caso de igualdad de puntos se tendrá en cuenta la diferencia de goles. De persistir la paridad, los clasificados surgirán mediante los penales.

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La serie final será al mejor de dos partidos. El campeón ascenderá a la División Intermedia, la segunda categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol.