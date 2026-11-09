Quinceno FC y 3 Corrales son los finalistas del Nacional B de la UFI

En una jornada dominical tensa y emocionante, sobre todo para los clasificados, Quinceno FC y 3 Corrales de Ciudad del Este pudieron superar el filtro de la etapa semifinal del Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior (UFI) contra el Guaraní de Fram y el 3 de Febrero altoparanaense, respectivamente.

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El vigente campeón del Nacional, Quinceno, que se había coronado con su denominación tradicional, 15 de Mayo, sufrió más de la cuenta para dejar en camino a uno de los candidatos al título, Guaraní de Fram.

En el estadio Gregorio Soroka, el Cacique frameño se impuso en tiempo normal por 1-0, igualando la serie 1-1, teniendo en cuenta que el “15” había ganado una semana antes en el Parque del Guairá por idéntico marcador. En los penales, el representante del departamento del Guairá salió airoso por 4-3.

En el barrio Santa Ana de la capital del Alto Paraná volvieron a medir fuerzas los esteños 3 Corrales y 3 de Febrero, que igualaron 0-0. Como en el Antonio Aranda se había impuesto Corrales por 1-0 en el primer choque, el empate en la revancha le permitió acceder a la instancia consagratoria.

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El 3 Corrales fue subcampeón del Nacional B en 2016 y 2017, cayendo en las definiciones contra 22 de Setiembre de Encarnación y 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero, respectivamente.

En el 2017, el “vice” tenía la posibilidad de ascender a la División Intermedia y el conjunto esteño subió al salir airoso en el repechaje contra Atlético Colegiales, de la Primera División B.

El “3C” estuvo en la segunda categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol durante dos temporadas.

El 15 de Mayo es el campeón 2025 del certamen, que el año pasado otorgaba solo media plaza al monarca, que debía jugar dos cotejos por el ascenso contra el segundo de la Primera B, el 3 de Noviembre de Asunción, que ascendió mediante los penales.

La serie final será al mejor de dos partidos.