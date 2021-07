“Es una alegría inmensa porque es el club más grande de Paraguay”

Cerro Porteño arrancó la semana con el cuarto refuerzo: Adrián Martínez. El atacante de 28 años estampó la firma el sábado, entrenó por primera vez en la sesión matutina del lunes y por la tarde, fue presentado en las redes sociales del club. El argentino, así como Rafael Carrascal y Luis Fariña, reveló las sensaciones que generó llegar al club de Barrio Obrero. “La verdad que sentí una alegría inmensa porque se que es el club más grande que tiene Paraguay”, puntualizó.

“Con la familia estamos muy contentos de estar acá en este club. Cuando me dieron la oportunidad de venir surgió una alegría inmensa”, agregó Martínez, quien fue cedido por Libertad a préstamo. “Llego con muchas expectativas, muchas ganas y principalmente salir campeón. La mitad del plantel está en la selección y yo creo que vamos a hacer cosas grandes acá”, continuó el nacido en Campana, que jugará por un año con la opción de retornar al Gumarelo a los seis meses.

“Yo soy delantero, la verdad que me siento más cómodo por la izquierda, pero no tengo problema la verdad. Mientras este arriba, me pueden marcar en cualquier lugar. Siento que con el Chiqui (Francisco Arce) se van a hacer cosas buenas”, explicó Martínez, quien dejó un mensaje para los hinchas azulgranas. “Sacrificio, entrega y las ganas es lo que va a sobrar. Siempre con positivo para este campeonato y la Copa Libertadores”, culminó el ofensivo exSol de América.