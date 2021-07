“No estoy preocupado, estoy ocupado en corregir, en mejorar, en insistir y buscar alternativas”

Cerro Porteño sigue sin ganar, pero esta vez rescató un punto en el estreno del torneo Clausura. El Ciclón disputó el segundo partido del semestre, un factor que Francisco Arce remarcó con relación al rendimiento del equipo, que por tramos juega bien, pero que en el balance general genera dudas. El martes, a las 18:15, el Azulgrana afrontará el cotejo más importante del año, pero está obligado a remontar un 0-2. Jugando como los dos encuentros anteriores, una heroica en Brasil contra Fluminense por la Copa Libertadores es imposible.

Después de empatar sin goles con Sportivo Luqueño en el Feliciano Cáceres, fueron varias las consultas que recibió Arce con respecto a que si estaba preocupado o no. “Todos me preguntan si estoy preocupado. No estoy preocupado, estoy ocupado. Estamos ocupados, buscando y recordando, por más que la Libertadores, estamos en el segundo partido del semestre, y estamos ocupados en corregir, en mejorar, en insistir y buscar alternativas como siempre ha sido nuestro trabajo en cualquier equipo que estamos”, puntualizó.

Aunque el entrenador señaló que “me pareció un muy buen partido de fútbol, con mucha intención de ambas partes”, el DT reconoció que necesita más intensidad. “Necesitamos ser más intensos. Hoy conseguimos hacerlo, contra Fluminense en los últimos quince minutos del primer tiempo. Tenemos un costumbre en el juego y mecanismo que el equipo tiene y que sacamos a relucir. Estoy seguro que en poco tiempo vamos a convertirnos en el equipo sólido que todos queremos y estamos acostumbrados porque tenemos la misma base”, culminó.