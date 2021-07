Arce: “Un rival que siempre nos complica aquí”

“Se cumplió lo que habíamos esperado ante un rival que siempre que vinimos aquí nos complicó, hoy se nos hizo cuesta arriba por mérito de la marcación y cortaron nuestros circuitos de juego, en otros momentos fue deficiencia nuestra estando erráticos en los pases”, aseguró en la conferencia de prensa.

“El rival propuso en varios sectores, tapando a nuestros volantes, marcas sobre nuestros laterales y tampoco estuvimos finos con el mano a mano, o para pasar el pase al compañero, erramos pases fáciles por momentos”, añadió.

Su equipo no consiguió jugar bien. “No conseguimos jugar del todo bien, por momentos lo hicimos, pero no como pensábamos, veníamos en mejoría y hoy en varios momentos estuvimos equivocándonos en jugadas no forzadas. Aún es temprano para definir el equipo contra Fluminense, tenemos algunos días para determinar quiénes comenzarán el partido”.

Cardozo Lucena no llegará ante los brasileños. “Difícilmente llegue porque todavía esta a cargo del departamento médico y la parte física, es poco probable que pueda jugar el martes”.

Confía en sacar un buen resultado el martes en Brasil. “Siempre confiamos, pensamos que la cantidad de partidos que jugamos nos pueda dar una mejor dinámica diferente al primer partido con ellos, esperamos llegar en mejores condiciones y pelear de igual a igual, confiamos en dar pelea y conquistar la clasificación”.

Habló de vuelta de los malos pases cerca del área rival. “No hay cambio de táctica, quisimos penetrar de una manera viendo como ellos venían jugando, creo que cuando conseguimos estar cerca del área rival conseguimos dar malos pases, tuvimos equivocaciones, llegamos cera y no generamos oportunidades claras para convertir”.

Sobre los nuevos Alan Benítez y Carlos Rolón, afirmó. “Pueden aportar por eso los trajimos, son muchachos con experiencia con quienes ya trabajamos, principalmente con Carlos Rolón a quien tuve en algunos clubes, sugerimos que vengan porque pensamos que serán útiles al equipo”.

“Teníamos que superar la marca que nos hizo el rival, generó imprecisiones en nosotros cerca del área de ellos, el último minuto casi lo perdimos por un error nuestro, queríamos ganar, necesitamos ganar y a partir de ahora tenemos que sumar de a tres para que no se escapen los que lideran el campeonato”, finalizó.