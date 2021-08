Agüero: la venta de Villasanti y la situación de Duarte y Lucena

“Villasanti sabía antes que nosotros. El año pasado tuvimos una oferta importante del Palmeiras por el jugador, no nos convenció, pero estuvimos cerca, luego no cerramos otra y al momento de renovar el contrato habíamos pactado las condiciones de una salida para este año para que él tenga esa tranquilidad. Gremio nos envío una propuesta donde no había mucho que negociar, contento por el club donde va, fue todo muy rápido”, afirmó Agüero a la 730 AM, ABC Cardinal.

“Venimos de años duros, agravados por la pandemia que nos priva de importantes ingresos, es dinero que ya no se va a recuperar. Desde la venta de Juan Escobar no veníamos haciendo ventas tan importantes”, afirmó con relación a la salida de Villasanti y Arzamendia.

Fue consultado por Alexis Duarte. “Tuvimos tres o cuatro ofertas por Alexis Duarte, es un jugador que está en el mercado, todos los clubes tienen referencia de él a pesar de su corta edad, no estamos preocupados ni acelerados por una salida suya, se va a lograr la mejor venta en algún momento, de Tigres no tuvimos nada”.

¿Y el caso Cardozo Lucena?. “Lo de Lucena seguimos hablando, la verdad que no queríamos desprendernos de él, es un jugador importantísimo. A pedido expreso del jugador aceptamos negociar porque las condiciones son ventajosas para él. Seguro en el futuro llegará una mejor opción. Se hace difícil aceptar, pero seguimos negociando a pedido del jugador”.

Harán el intento por retener a Jean Paulo Fernandes. “Muy contentos por haberle traído a Jean Paulo, en tres o cuatro días pudimos contratar un arquero de su nivel, fue muy rápido, tuvimos la mejor predisposición del Sao Paulo gracias a la intervención de Diego Lugano. Tenemos una opción de compra importante, pero existen otras opciones y posibilidades para lograr su continuidad. No depende solo de la voluntad de Cerro, también de Sao Paulo, necesitamos su voluntad de continuar en Paraguay. Si esas voluntades coinciden vamos a encontrar la fórmula para que siga con nosotros”.

“Esto es muy dinámico, hay mercados abiertos, y de repente puede venir alguna oferta importante por Duarte. Hay un atraso con los jugadores, está conversado con ellos, estamos tratando de acortar. Estamos con retrasos, pero creemos que estas situaciones nos permitirán acortar los retrasos o estar al día”, añadió con relación a otra probable salida de un jugador y las deudas con el plantel.

Por último, habló del superclásico del sábado. “El superclásico será sin público en el Manuel Ferreira, espero que no haya incidentes como ocurrieron últimamente”, concluyó.