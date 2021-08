Se continúa negociando por Cardozo Lucena

Aunque las negociaciones por la venta de Ángel Cardozo Lucena continúan, y con algunos avances, de no concretarse en estos días el volante de Cerro Porteño deberá seguir en la entidad azulgrana.

Su agente Renato Bittar sostuvo que están “viendo algunas cosas. Tratando de acercar. Hoy no tengo muy clara la película (...) Si no es ahora, en estos días, no creo que se esté dando”.

En comunicación con el Cardinal Deportivo, Bittar reconoció que “de lo arrancamos en su momento, estamos mejor: de oferta y forma de pago. Seguimos trabajando. Tanto como descartarlo, todavía no”.

Actualmente, el mediocampista no pudo jugar en este segundo semestre a raíz de una lesión al servicio de la Selección Paraguaya, en la Copa América. Al que sí vendió el Ciclón en estos días fue al volante Mathías Villasanti, al Gremio.