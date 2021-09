“La recuperación creo que llevaría entre cuatro a seis semanas”

La selección paraguaya liberó a Alberto Espínola por la lesión que sufrió en el arranque del partido contra Ecuador en Quito. “Una lesión grado 2 de ligamento colateral interno de la rodilla derecha”, publicó el departamento médico de la Albirroja sobre el diagnóstico del jugador, que retorna a Cerro Porteño sin la posibilidad de que Francisco Arce tenga al defensor a disposición para el siguiente partido del torneo Clausura 2021.

El Dr. Osvaldo Insfrán habló del caso y mencionó que el golpe fue en el partido y no en el calentamiento. “Tuvo un traumatismo, no entra en esa consideración o no. Es un traumatismo en una disputa del balón”, comenzó el médico del combinado nacional. “Entramos, lo vimos a Espínola. Pidió volver a ingresar nuevamente y después se dio cuenta de que no podía continuar. Es una lesión articular”, especificó.

“La recuperación de Espínola creo que llevaría entre cuatro a seis semanas. Hay veces que el organismo, el atleta, recupera más rápidamente y otros necesitan más tiempo. Espínola tiene un organismo fuerte y resistente y ese va a colaborar para hacer trabajos de rehabilitación y recuperación física”, puntualizó el profesional al Cardinal Deportivo. De esta forma, Arce no contaría con Espínola entre un mes o un mes y medio.