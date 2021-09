Alexis Duarte: convocado, pero arrancaría entre los suplentes

En la apertura de la décima jornada y de la segunda rueda, Cerro Porteño recibe el sábado a Sportivo Luqueño en La Nueva Olla. Después de igualar sin goles con el puntero Guaraní, el Ciclón continúa a cinco puntos de la cima. Con 27 unidades en disputa, el Azulgrana no tiene margen de error en la pelea por el título y el objetivo es descontar la desventaja y presionar al Aurinegro, que el lunes visita a Sol de América en el Luis Alfonso Giagni (19:30).

Francisco Arce, quien reveló el jueves la nómina de convocados, tiene nuevamente dudas en la formación del once. Esta vez, la presencia de Alexis Duarte no está asegurada. El zaguero sufrió un golpe en la rodilla y, a pesar de la lesión, está entre los elegidos por el DT para el choque contra el Auriazul. La citación no garantiza la recuperación del jugador ya que contra el Aurinegro, el técnico había sentado entre los suplentes a Juan Patiño, quien estaba con una sobrecarga muscular.

Al parecer, Arce descartaría a Duarte, quien ya tiene reemplazante: Carlos Rolón. El exOlimpia había sustituido en los últimos dos encuentros (ante el 12 de Octubre en el segundo período y contra Guaraní fue titular) a Patiño, quien por su parte retornaría al equipo y con quien haría dupla por primera vez. Por su lado, otro que volvería es Luis Vargas, quien superó una lesión, y ocuparía el puesto de lateral izquierdo en lugar de Alan Rodríguez.