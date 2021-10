Patiño, las ganas de hacer un buen partido y la relación del plantel con Arce

“La verdad que estamos muy bien, cómodos, nos sentimos mejor en cada partido, llegamos bien para el clásico que es un partido aparte, más allá de eso estamos haciendo buenos juegos y vamos a seguir con el juego que nos caracteriza y ojalá podamos conseguir el triunfo y acercarnos más a Guaraní”, fueron las primeras expresiones del capitán azulgrana.

<b>La relación con el entrenador</b>

Fue consultado por la relación que tienen con Francisco Arce. “Nos llevamos muy bien con el profesor Arce, tenemos una relación muy cercana a él, estamos día a día en contacto y eso vale mucho. Vamos a enfrentar a un equipo que no viene bien, pero que tiene sus objetivos, pelean por el acumulativo y nosotros no tenemos margen de error en la lucha por el campeonato”.

Destacó el trabajo de sus compañeros. “Estamos en buen momento, de por ahí nos ayuda la suerte también, la labor de cada uno aparece, Jean está haciendo buen trabajo, defensivamente estamos bien, hay que corregir detalles para ser un equipo perfecto, queremos seguir así, venimos de tres partidos seguidos ganando y queremos seguir así para meterle presión y pisarle los talones a Guaraní, tenemos que pensar en nosotros, haciendo una gran labor para llegar al objetivo”.

<b>La actualidad del rival y la vuelta del público</b>

Cree que la actualidad de Olimpia no se verá en el clásico. “Nosotros cada partido entramos a jugar a muerte y este partido no será la excepción, la actualidad de Olimpia no se verá en el clásico porque van a buscar el triunfo para tapar el mal momento que están pasando, nosotros trataremos de impedir eso para ganar el partido”.

También opinó sobre la presencia del público y del momento que está pasando Mateus. “La gente siempre ayuda a la hora de alentar, eso nos motiva, sabemos como es nuestra gente, nos ayudarán mucho, será un punto a nuestro favor. A Mateus le damos nuestro apoyo y ojalá vuelva pronto y le deseamos mucha fuerza”.

<b>La idea de siempre, ganar jugando bien</b>

Cuando fue consultado si lo que importa el domingo es ganar, señaló que el técnico Francisco Arce siempre les mete la presión de ganar jugando bien y seguirán con eso, buscando el juego de Cerro para ganar y habló del deseo que tiene de marcar el gol aunque aseguró que quien marque no importa mucho porque la idea es ganar.

Por último, señaló. “Estamos bien y vamos a intentar jugar bien, estar bien parados, no recibir goles porque sabemos que en algún momento crearemos opciones de gol porque tenemos buenos delanteros. A la gente le digo que vamos a dejar todo para seguir con esta racha, nos prometimos conseguir el campeonato y seguiremos así”, confirmó.