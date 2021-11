Claudio Aquino y el “somos un equipo grande y demostramos”

Cerro Porteño goleó 5-1 a Nacional con doblete de Claudio Aquino, quien hasta provocó desde un córner el gol en contra de Leonardo Villagra para remontar el 0-1 parcial en el primer tiempo. El mediapunta, uno de los máximo artilleros del Ciclón en el torneo Clausura (6 goles con Robert Morales), convirtió por tercer partido consecutivo (Olimpia, Sol de América y Nacional) y evidenció una vez más que recuperó el nivel competitivo y goleador.

Lea más: Francisco Arce y el por qué Robert Morales es suplente

“En los momentos difíciles hay que sobreponerse, tratar de hacer siempre lo mejor, a veces salen las cosas a veces no. Lo vuelvo a repetir, con la ayuda de mi mujer, mi hijo, mi hija, el cuerpo técnico, que me bancó en mi peor momento, mis compañeros... era un momento duro, difícil. Me puedo reencontrar y volver al que era yo y a ayudar al equipo con lo que se”, recordó Aquino, quien había expresado las mismas palabras después de anotar el triunfo 1-0 sobre Olimpia.

Lea más: ¿Qué dijo Francisco Arce sobre la lesión de Alberto Espínola?

Por otra parte, Aquino apuntó a la victoria sobre la Academia, el cual superaron por primera vez en el año y a la pelea con Guaraní por el trofeo de campeón. “Sabíamos a lo que están jugando. Supimos sobreponernos al uno a cero, lo pudimos ganar, somos un equipo grande y lo demostramos (…) Las mismas ganas, la misma intensidad y juego, el mismo hambre de querer salir campeón y luchar el torneo hasta el final”, culminó sobre el mano a mano con el Aborigen.