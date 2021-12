Juan Patiño admite que pudo ser expulsado

Cerro Porteño le igualó a Guaraní a los 101′ con gol de Juan Patiño y conquistó su 34ª estrella liguera. Minutos previos al tanto, el defensa azulgrana estuvo presente en la acción que derivó en la expulsión de Gaspar Servio y también de Roberto Fernández.

“Por la calentura mismo casi le pegué a Servio. Me fui y le empujé. Obviamente es tarjeta amarilla”, reconoció el jugador que a esa altura ya tenía una amonestación. Además, acotó que, en la misma situación, “cuando Rodi no quiso salir le di una patadita. También me pudo expulsar tranquilamente”.

La gente de Guaraní, tras el encuentro reclamó la inacción del VAR en este hecho ya que Patiño fue clave para la obtención del título cerrista. “Tampoco iba a reclamar. Ya tenía el empujón a Servio y le doy una patadita a Rodi”, remarcó.

Por un momento pensó que el árbitro Giancarlos Juliadoza le iba a expulsar: “Le dije eso a mi compañero”. Acotó que “tampoco le di una patada muy fuerte pero es una agresión”.

Con el 2-0 a favor de Guaraní, Ferreira sintió algo, se tiró al piso afuera de la cancha, Servio lo estiró y se generaron algunos empujones. El portero aurinegro vio la segunda amarilla y por protesta, su compañero Fernández vio la otra amonestación y ambos fueron expulsados.