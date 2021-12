Luis Amarilla, sobre jugar en Cerro Porteño: “A mí en particular me gustaría”

Luis Amarilla está en la mira de Cerro Porteño y al ser consultado qué piensa sobre esta chance, el delantero respondió: “A mí en particular me gustaría, por qué no [...] A quién no le gustaría un equipo grande de Sudamérica, de Paraguay, siempre competitivo”. Su representante Martín Sendoa también confesó que Amarilla desea jugar en el Ciclón.

En contacto con el Cardinal Deportivo añadió que “si se da la posibilidad de estar en el país, por qué no. Más allá de eso, también está lo económico que es fundamental por lo que está pidiendo Vélez Sarsfield”. El club argentino pide U$D 2.000.000 por la mitad del pase. “Es una suma que está circulando y es la realidad”, acotó.

El hecho de jugar la Copa Libertadores es un atractivo importante para Amarilla: “Más allá de volver al país, uno prioriza esas cosas (Libertadores). La oferta tiene que convencer a Vélez. Pero seduce jugar en Cerro, jugar Copa Libertadores. Si existe esa posibilidad estoy abierto a cualquier oferta”.

Si bien su agente Martín Sendoa dijo que le quedaba un año de contrato con Vélez Sarsfield, Luis Amarilla corrigió el tiempo: “Me quedan seis meses”. La idea es no quedarse parado durante este periodo ya que también apunta a seguir siendo llamado a la Selección Paraguaya.