Pablo Aguilar confirma que Cruz Azul busca central

Alexis Duarte, de Cerro Porteño, está en la mira del Cruz Azul donde milita el defensa paraguayo Pablo Aguilar y Juan Escobar. Aguilar confirmó aseveró: “De que están buscando un central, sí lo están haciendo”.

En charla con el Cardinal Deportivo acotó: “De ahí el interés por A o B jugador, no sé. Pero si es un compatriota nuestro, va a ser bienvenido siempre”, dijo sobre el Pulpito Duarte.

Pablo Aguilar aclaró que en la plantilla del Cruz Azul aún hay cupo para jugadores que no tengan nacionalidad mexicana: “Hay tres compañeros extranjeros que dejaron ese cupo y no ha venido otro por ahora”. Por otra parte, Aguilar lamentó el descenso del Sportivo Luqueño y no descartó vestir la camiseta del club en la Intermedia.