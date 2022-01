Jean Fernandes, sobre Cerro: “Es el club que tengo que defender con mi vida”

Jean Fernandes fue anunciado por Cerro Porteño como portero por los próximos cuatro años este jueves. Durante su presentación, al brasileño se le consultó qué es el club para él: “Es difícil definir pero hoy es mi vida, es el club que tengo que defender con mi vida”.

“La recepción de todos, del club, de la hinchada no solo conmigo sino con toda mi familia. Nos recibieron muy bien acá. Todos ayudaron un poco. El presi también. Me llamaron durante mis vacaciones. Todos tienen participación importante para que me quede”, explicó.

“Yo me quedé también por la hinchada, por el cariño conmigo, con la familia. Gracias a todos, acá estoy”, insistió. Juan José Zapag acompañó al jugador durante la presentación y destacó que “es una apuesta muy grande para el club y para el pueblo cerrista”.

“Misión cumplida, podemos decir. Hoy ya sos nuestro ‘goleiro’ principal. Ya no estás a préstamo, ya sos propiedad del club Cerro Porteño”, dijo Zapag a Fernandes quien recordó lo que pronunció al final del Clausura: “‘Jaharei hese’ y ahora vamos por más”.