“Hay que confirmarlo”: Francisco Arce sobre el buen inicio de Cerro Porteño

Con cinco victorias tras cinco fechas, Cerro Porteño encarará el superclásico. Su entrenador Francisco Arce destacó el nivel del equipo no solo la cantidad de puntos sumados, pero advirtió que deben mantener esto en cada cotejo.

“No hay cómo esconder que comenzamos muy bien, no solo por el hecho de las cinco victorias y estar liderando el torneo, sino también porque desde el primer partido comenzamos con un nivel alto. No hubo esa disculpa por ser el primer partido tras la pretemporada”, manifestó Francisco Arce.

En conferencia de prensa aseveró: “Pero en cada partido hay que confirmarlo. Hay que estar metidos. Cada encuentro tiene sus variables, dependiendo de muchas cosas, de cómo amanecen ellos. A priori no tendrían que existir excusas para que no lleguemos en gran forma”.

“Pero hay veces que suceden imprevistos en los partidos y acaban cambiando esa realidad. Es innegable que estamos muy bien para poder jugarlo y buscar ganar en nuestra casa”, remarcó. El Cerro Porteño vs. Olimpia será el domingo 13 de marzo, a las 18:00, con el arbitraje de José Méndez.