Superclásico: para Arce fue un justo empate

“Ellos fueron mejores en el primer tiempo, después nosotros, es un partido tipico de copa y el empate fue justo”, señaló el entrenador del Ciclón.

Sobre el cambio al inicio del segundo tiempo y la táctica del primer tiempo señaló. “No quede satisfecho porque no encontramos el juego habitual por varios motivos, algunas salidas y formas de marcar que no salieron, quisimos cambiar rápido, no nos escucharon y ellos tuvieron pelotas paradas seguidas donde pudieron marcar, cuando pasamos a nuestra matriz fuimos mejores, por eso dije que el partido fue muy parejo”.

Sobre la jugada en la que Cerro reclama penal sobre Cardozo Lucena dijo. “No me dí cuenta en el partido, acabo de ver la imagen y entiendo que fue un penal claro de un codo al rostro de Cardozo Lucena, no sé porque no hay VAR en esta etapa, si en el fútbol paraguayo tenemos, no entiendo como la Conmebol no tiene en estas fases”, se quejó.

Confirmó que lo de Rivas fue un cambio táctico. “Fue un cambio táctico el de Rivas porque no le veía bien, no volvía como antes por eso hicimos el cambio, Marcelo intentó y mejor en el segundo tiempo porque tenía más compañía, bien los dos, Daniel estuvo mucho tiempo parado, le falta chispa para el ida y vuelta y solo jugando volverá a esa normalidad y esperemos que sea pronto”.

Sobre el empate señaló. “Vale el empate y ahora tenemos que sumar de a tres en los partidos que tenemos en la Nueva Olla, ahí veremos si sirve o no el resultado, lo bueno fue que nos acomodamos en el segundo tiempo, ellos tienen un equipo dinámico, nos tuvieron con pelotas paradas y cruzadas por algunos minutos, en el st estuvimos mejor y por lo que hicimos ahí pudimos haber ganado”.

Fue de vuelta consultado sobre Marcelo Moreno Martins. “Creo que le falta el gol, vive de eso, le va a dar más confianza, él esta tranquilo, pero le falta convertir, que le hagamos llegar más pelota”.

Para él a su equipo solo le faltó el gol. “Nos faltó el gol, no tuvimos muchas chances al igual que ellos, faltó la puntada final y construir mejor en el primer tiempo. Sergio entró bien, se juntó bien por los costados y buscó de manera profunda, hay controlamos mejor el partido”.