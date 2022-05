Claudio Aquino disparó contra Guaraní y contó por qué gritó el gol

En una fecha con mucha “ley del ex”, Claudio Aquino marcó el 1-1 parcial de Cerro Porteño contra Guaraní y lejos de pedir disculpas o celebrar el silencio como es habitual en la mayoría de los futbolistas, el argentino explotó de felicidad y festejó el gol con rabia frente a los hinchas del Aborigen en el sector de Gradería Sur del Defensores del Chaco.

Después del triunfo 2-1 del Ciclón, que continúa a un punto de Libertad en la pelea por el torneo Apertura 2022 del fútbol paraguayo, Aquino reveló el motivo de la exaltada celebración y disparó contra el Legendario, donde jugó entre 2018 y 2019 hasta fichar, por pedido de Francisco Arce, por el conjunto de Barrio Obrero a comienzos de la temporada 2020.

“En su momento han pasado cosas con el club. He respetado hasta un cierto punto, al club y a la institución, pero llegó un debido momento donde ellos no lo hicieron conmigo ni con mi familia. Lo que digo siempre, primero esta la familia y hay que respetar, a uno le pueden decir lo que quieran, pero a la familia ya es demasiado”, comenzó Aquino a Tigo Sports.

“Por eso deje de respetar al club y por eso grité el gol. En su momento no he gritado, he pedido disculpas, pero la familia es lo principal y hay que respetar a la familia de cada uno”, finalizó el mediapunta, electo la figura del triunfo por la transmisión televisiva. La salida de Aquino, contra la postura de Juan Alberto Acosta, había generado la molestia de la directiva.