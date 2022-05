Rolón: “Estamos para pelear los dos frentes”

“Trabajo para estar cuando el equipo me necesite, en el lugar que el profesor quiera utilizarme, es una gran institución está en la que estoy, lo dije desde que llegué que me recibieron muy bien, me adapté al grupo de manera rápida”, señaló contestando sobre la posición en donde jugó el domingo, el de lateral derecho.

“Creo que la base de todo es el grupo, nadie consigue cosas importantes de manera individual si no es por el grupo, rotamos mucho y demostramos que estamos para pelear los dos frentes, lastima lo de las lesiones y mostramos fuerzas para salir adelante. Cerro es una gran institución y tenemos que pelear todo lo que jugamos, esperamos estar en un cien por ciento para el final del semestre”, añadió Rolón que fue el autor del gol del triunfo ante los aurinegros.

También fue consultado si en que cambia cuando juega de central o de lateral. “El cuerpo técnico tiene una manera particular de jugar, quiere que la pelota llegue limpia a los delanteros, yo soy central de oficio y cuando me toca de lateral tengo que ir al ataque las veces que pueda, dar una mano al ataque, y a tratar de ser solido en defensa que es mi característica”.

El mérito del cuerpo técnico

Carlos Rolón dijo que uno de los méritos del cuerpo técnico es el de entrenar y jugar con todos de la misma manera y no se siente cuando ingresa alguien nuevo al equipo porque ya sabe qué hacer.

“La verdad que todos entrenamos de la misma manera y el cuerpo técnico tiene mérito en ese sentido, es una exigencia de todos los días, no solo en primera sino en reserva que tiene el mismo sistema que ya viene entrenando hace tiempo, jugar en reserva y después en primera demostrás que no se siente el cambio”.

“Físicamente estoy bien, pero es una cuestión particular del profesor, todo será decisión de él, si considera que tengo que jugar todos los partidos que crea necesario, lo haré”, contestó con relación a como está y si hablaría con Arce para entrar en las rotaciones.