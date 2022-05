Juan José Zapag: “No firmo el 0-0, se entra para ganar y no a empatar”

Barrio Obrero está de fiesta por la goleada 4-0 a Olimpia en el segundo y último superclásico del torneo Apertura 2022 del fútbol paraguayo. Aunque aún sigan las celebraciones de los hinchas, en Cerro Porteño la cabeza comienza a concentrar toda la atención al miércoles, día en el que el Ciclón enfrentará al Decano por el boleto a los octavos de la Copa Libertadores.

Lea más: Cerro y los 11 para clasificar a octavos y eliminar a Olimpia

“Yo sabía que íbamos a poner un equipo paralelo ahí. Robert Piris Da Motta hizo un gran partido. Hizo bien el técnico haber jugado con el equipo de ayer (domingo)”, expresó Juan José Zapag al Cardinal Deportivo. “Los dos Alan (Benítez y Rodríguez) hicieron un gran partido, los juveniles muy bien, (Ángel) Lucena casi marcó el quinto. La verdad que muy bien”, agregó.

Lea más: “El miércoles podemos salir con toda la gloria: a matar o morir”

El presidente azulgrana también apuntó al duelo internacional (20:00) en La Nueva Olla, donde los dirigidos por Francisco Arce podrán clasificar ganando, empatando y hasta perdiendo por un gol. “Va a ser un partido muy duro, no nos creemos los mejores del mundo por haber ganado ayer. Vamos a entrar con todo”, puntualizó Zapag.

Lea más: Francisco Arce explicó por qué separó a Silva y a Paiva

“No firmo el cero a cero, nosotros vamos a entrar a ganar, no podemos entrar a especular (…) Nadie puede asegurar nada, me imagino va a ser un partido mucho más difícil. Con humildad y confianza vamos a entrar, sentenció a ABC Cardinal. Además de la ventaja en los resultados, el local llega en mejores condiciones porque tiene a todos los titulares a disposición.