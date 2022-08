Francisco Arce: “Banco a muerte a los jugadores, pero estoy preocupado por el trabajo”

Olimpia derrotó 2-0 a Cerro Porteño en una nueva edición del Superclásico en el estadio Manuel Ferreira, por la sexta fecha del Torneo Clausura 2022. El Ciclón condicionó el primer lugar de la tabla a otros resultados y sumó su segundo partido sin ganar. Francisco Arce, entrenador azulgrana, habló en la conferencia pospartido.

“Por muchos momentos no llevamos a cabo lo preparado, ellos utilizaron su mejor arma al inicio y cuando intentamos modificar nos convirtieron de vuelta”.

“Hoy el rival, con su forma de jugar, aprovechó bien. Tenemos preocupaciones, el equipo casi siempre ha funcionado mejor. Hay que corregir, no se puede negar, hay que crecer para sostener esa primera posición”.

Lea más: Cáceres: “Hicimos un trabajo de equipo perfecto”.

“Nos faltó definir mejor, intentamos mucho. A partir de ahí la culpa es toda mía, si no funcionan las variantes es toda del entrenador”.

“Yo lo banco a los jugadores a muerte. No estoy decepcionado, estoy preocupado por el trabajo, son partidos que necesitamos ganar. Como cabeza tengo que absorber esas puteadas, algunas las aceptamos. No me cabe otra que mejorar”, sentenció Francisco “Chiqui” Arce.