Juan José Zapag, en ABC Cardinal: Francisco Arce continúa en Cerro

Todos los rumores que pueden girar sobre el futuro de Francisco Arce quedaron enterrados con las palabras de Juan José Zapag: el estratega continúa en Cerro Porteño. El entrenador había manifestado el viernes, posterior al empate 1-1 con General Caballero de Juan León Mallorquín, que no renunciará. “Yo no voy a renunciar y no es por la cláusula de contrato”, aseguró.

“Y si quieren ir más allá hay que preguntarle al presidente (Juan José Zapag), a la comisión directiva, para ver que piensan de eso y si deciden eso no será la última vez que me echen del club o de otras instituciones”, agregó Arce. Y tal situación ocurrió este sábado, en la palada inicial del Centro Educativo Deportivo del club en el Parque Azulgrana, en Ypané.

Zapag, conversando brevemente con el Cardinal Deportivo, aseguró que Arce sigue al frente del plantel. “Sí, claro que sí”, respondió a la pregunta sobre la continuidad del paraguaríense. “Vamos a trabajar, vamos a trabajar, no hay de otra”, añadió el presidente azulgrana, que había pedido al DT en una reunión hace un par de semanas, posterior al 0-2 con Olimpia, recuperar la identidad.

De esta manera, Arce continúa y dirigirá al conjunto de Barrio Obrero contra Libertad, el próximo rival en el torneo Clausura 2022 del fútbol paraguayo. El choque contra el Gumarelo, que este sábado recibe a Guaraní a las 16:00 en La Huerta, será clave para mantener la pelea por el título de campeón y el segundo boleto directo a la Copa Libertadores del próximo año.