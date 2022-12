Sergio Díaz: “La lesión me hizo madurar”

Sergio Díaz volvió a los entrenamientos con Cerro Porteño el pasado 26 de noviembre, luego de haber sufrido una rotura de ligamentos cruzados el 27 de abril de este año. El “Chico” habló en conferencia de prensa este miércoles y detalló cómo avanza su recuperación.

“La primera vez que tuve esta lesión me costó un poco más, fueron 10 u 11 meses para que yo vuelva a entrenar. Se retrasó un poco aquella vez, esa vez me chocó un poco, pero ya tenía la experiencia. Aprendí de eso y me ayudó a estar mejor que antes”.

“Yo me siento me siento bastante bien. En algunas partes empiezo un poco bien los entrenamientos, pero cuando voy entrando en calor y va pasando el calentamiento, ahí voy tratando de hacer mejor las cosas y me salen naturalmente como si fuera que estoy al 100 por ciento”, expresó Sergio, quien lleva más de siete meses de inactividad.

“Esta lesión te hace madurar, hay que pasar por esto para saber. Te hace apreciar mejor las cosas y pequeños detalles en los entrenamientos. Me ayudó a ser más profesional de lo que era antes, eso de llegar temprano, hacer tus cosas y alimentarte mejor”, sentenció.