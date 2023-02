Churín: “Tenemos que ser protagonistas”

“La idea del profesor está clara, más allá de jugar de local, visitante o quien tengamos adelante, es tratar de imponer el ritmo, ser protagonistas, sabemos en el club donde estamos”, dijo Churín en conferencia de prensa. Después dijo que lo que faltó en Chile fue efectividad. “Quizás nos faltó un poco de efectividad en el partido en Chile, pero bueno, está la predisposición de todos, vamos por buen camino, partido a partido se va a ir viendo mejor plasmada la idea”.

Fue consultado si falta que los delanteros sean mejor habilitados arriba. “No puedo decir eso teniendo a Carrizo, Aquino, Díaz, Galeano, no puedo decir que falta alimentación teniendo esos jugadores en el plantel, al contrario, abundan jugadores con técnica, hoy lo más importante es como nos brindamos en el campo de juego, todos quieren tener la pelota e interactuar siempre, intentamos ser protagonista con presión alta.

No piensa en alcanzar a Roberto Nanni como máximo goleador extranjero. “No lo tengo considerado, vi que cuando marque contra Guaraní salieron las estadísticas, pero aquí lo importante es el club, lo grupal, lo más importante es el partido de mañana, pasar de fase y después a lo que venga con la predisposición de siempre”.

Dijo que no le falta nada y que sabían que iban a jugar varios partidos a esta altura del año. “Decir que me falta algo sería poner una excusa, el profesor elige quienes van de inicio, quienes al banco, en el lugar donde me toque daré lo mejor de mí y en el día a día ir mejorando en lo que pueda. Cuando empezó el año ya todos sabíamos a lo que había que afrontar, hay que tomarlo con responsabilidad, con protagonismo y seguir creyendo en nosotros”.