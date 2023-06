¿Qué dijo Carrizo sobre la propuesta futbolística de Sava?

“La propuesta del técnico no incómoda, es la idea que tienen, nos gusta y seguiremos tratando de asimilarla, el semestre pasado por momentos lo hicimos muy bien, estamos a muerte con el profesor”, afirmó a la 730 AM, ABC Cardinal.

Mencionó que no hablaron con el técnico sobre su propuesta. “Si alguna vez pasa algo en donde tenemos que hablar, lo haremos, pero no me parece esto que podamos charlarlo. El técnico tiene su idea y nosotros los jugadores tenemos que aceptar, si el nos pide que presionemos, tenemos que presionar. Uno es inteligente y sabe cuando presionar y cuando no”, finalizó.

Cerro Porteño jugará el próximo jueves 29 de junio ante Barcelona en Guayaquil y lo único que le queda es ganar para jugar los playoffs de la Copa Sudamericana contra uno de los segundos ubicados en la fase de grupos del torneo continental.