Cerro Porteño: De la prohibición de energizantes al supuesto “sobrepeso” de futbolistas

Esteban Rivarola, quien fuera nutricionista del plantel principal de Cerro Porteño desde el 2015, fue recientemente desvinculado de la institución por decisión del coordinador del departamento de salud y alto rendimiento, el brasileño Felipe Celia.

Tras los rumores que involucran ciertas prohibiciones y supuesto sobrepeso de futbolistas, Rivarola habló con el Cardinal Deportivo y contó su versión.

“Me sorprende cómo supieron eso, de donde sacaron esa información. Es verdad. Otras personas que no manejan el área de nutrición prohibieron el uso de Powerade”, comenzó diciendo.

“Si o si hay que usar eso durante el entrenamiento, siempre el cuerpo necesita. Durante el entrenamiento, sí está súper bien usar. Yo no prohibí las bebidas durante los entrenamientos, yo me opuse a eso, para mí es importante”, añadió.

“No sé si fue por pedido de Celia, pero de que había prohibición, había. Algunos colegas me hacían llegar la orden. Yo igual promovía durante los entrenamientos porque en nutrición deportiva es algo básico. Sólo una persona que no entiende nada estaría promoviendo que se quite”, aseguró.

¿Sobrepeso en futbolistas?

“El caso Cecilio (Domínguez) quiero cerrar porque no corresponde hablar de jugadores. Mi criterio dice que él está bien. No corresponde por ahí que yo hable si está o no en sobrepeso, porque eso es algo muy particular de la persona”, comentó.

Acerca de la versión que involucra a un grupo de jugadores que recurrieron a una evaluación nutricional externa al club, Esteban respondió: “Tengo entendido que así fue, pero no tengo problema. Yo confío más en mi criterio”.