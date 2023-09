Víctor Bernay: “Estamos en deuda con el resultado, pero no con la entrega”

Cerro Porteño perdió 3-1 este miércoles ante el Sportivo Ameliano y fue eliminado por quinta vez consecutiva de la Copa Paraguay, en el estadio Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa. En la conferencia post-partido, Víctor Bernay dejó sus sensaciones.

“Pudimos ponernos en ventaja y después no pudimos sostenerla. En un descuido, nos logran empatar. En el segundo tiempo, volvimos al escenario de la posesión y tuvimos el control del territorio. Tuvimos unos descuidos que terminaron beneficiando a Ameliano, que terminó ganando con justicia”, expresó el argentino.

“Tenemos tristeza del resultado, no tristeza en cuanto al juego y la entrega del futbolista. Yo sé que han dejado todo, han hecho todo lo que tenían que hacer. Nos duele muchísimo perder, había mucha tristeza en el vestuario, mucho dolor, porque estábamos con una convicción muy fuerte. No lo logramos, estamos en deuda con el resultado, pero no con la entrega. Los muchachos han dejado todo”, aseguró el DT.

Lea más: Jorge Morel será operado y estará fuera por unas semanas

Sobre la lesión de Jorge Morel, que será operado mañana y estará, mínimamente, tres semanas fuera, Bernay explicó: “Me gustaría que el cuerpo médico haga el informe, tiene una molestia en la mano y en el recto. Voy a solicitar que comuniquen”.

“El fútbol no te da tiempo para quedarte con lo que te duele, esto a nosotros nos dolió muchísimo, pero sabemos que este en un torneo de 10 fechas y podemos ser protagonistas, soñamos con eso”, sentenció.