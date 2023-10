Cerro Porteño felicitó a Jean solo en historias de Instagram y Facebook

Jean Fernandes cumplió 28 años en medio de la tensa calma hay en Cerro Porteño en los días previos al superclásico. El brasileño tuvo un acto de indisciplina posterior al 4-1 sobre Resistencia y rechazó la decisión de Víctor Bernay de perder la titularidad y estar en el banco de suplentes en el 5-2 sobre Sportivo Trinidense. La actitud generó el enojo de los compañeros y del cuerpo técnico.

Y el jueves, en otra jornada en la que entrenó con normalidad y junto al resto del plantel, Fernandes estuvo de cumpleaños. Tradicionalmente, el Ciclón felicita en todas las redes sociales a sus futbolistas y ex jugadores en sus respectivos días festivos, pero con relación al portero, solo utilizó la historia de Instagram y de Facebook y no realizó ninguna publicación en X (ex Twitter).

Jean Fernandes no pidió disculpas al plantel ni CT

La decisión evidencia que el ambiente con Jean no es el mejor a días del partido ante Olimpia. Hasta el momento, el guardameta no pidió disculpas por los hechos del fin de semana, motivo por el cual volverá a quedar fuera de la formación para visitar al Decano por al fecha 17 del torneo Clausura 2023 del fútbol paraguayo. El choque será el domingo, a las 17:00, en el Manuel Ferreira.

