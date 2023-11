Víctor Bernay: “Cuando mencionen quien será el entrenador...”

Cerro Porteño empató 1-1 con Nacional y aseguró el subcampeonato del torneo Clausura 2023 del fútbol paraguayo. El Ciclón, clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024, tiene un partido para finalizar la temporada. Posteriormente, los jugadores tendrán vacaciones finales de año, mientras el club elige al nuevo entrenador. O eso dejó entrever Víctor Bernay.

En conferencia, el DT interino mencionó que termina contrato con el Ciclón en diciembre y que no hubo ninguna charla para continuar. Es más, aseguró que " no estamos esperando que nos digan si continuamos o no”. “Yo termino mi contrato a fin de año e injerencia en incorporaciones no voy a tener”, comenzó el profesional, que asumió el cargo en reemplazo de Diego Gavilán.

“No hemos tenido ninguna charla nosotros. Trabajamos con firmeza, con mucho profesionalismo, no estamos esperando que nos digan si continuamos o no. Tenemos sentido de pertenencia hacia el club todos los que estamos en el cuerpo técnico”, añadió Bernay, quien estaría regresando a la Coordinación de las Divisiones Formativas de la institución azulgrana.

Cerro Porteño y los refuerzos para el 2024

Bernay también habló del proceso de incorporaciones para el 2024. “Para eso hay un secretaría tecnica y un director deportivo que están trabajando en eso. Cuando mencionen quien será el entrenador será la tercera persona que este capacitada para resolver las incorporaciones. No tengo la autoridad suficiente para hablar de incorporaciones”, cerró el argentino.

Cerro Porteño: pretemporada en Argentina

“La pretemporada el club está planificando realizar en Argentina. No tengo todavía la fecha en la que se viajará ni donde se hará o los amistosos que jugará. El director deportivo se ocupa del tema y en los próximos días tendrán definiciones al respecto”, comentó Bernay, mencionado que Fernando Jubero es el responsable de planificar la pretemporada, que sería en enero.