Federico Carrizo: “Me sentí mejor; en partidos pasados no”

Cerro Porteño derrotó 1-0 a Sportivo Luqueño y cortó la racha de siete partidos sin ganar. Y la figura de la victoria fue Federico Carrizo, quien volvió a arrancar de titular después de cuatro juegos. Al termino del encuentro, el argentino conversó con la TV y habló de la mejoría que mostró en el rendimiento individual. El atacante jugó el mejor cotejo en el año.

Lea más: Federico Carrizo: “A partir de ahora, el equipo va a mejorar”

“Hoy me sentí mejor. Es una realidad que estos partidos que han pasado no me sentí bien. Soy realista y autocrítico también. Pero esto es fútbol, tengo mis años en el fútbol, es una prueba más. Quiero mucho a este club, cuando las cosas no salen, en todo momento, uno se pone mal y necesita sobreponerse a la situación”, reconoció Carrizo a Tigo Sports.

“No voy a parar hasta seguir mejorando”

“Uno necesita salir pronto de esa situación. No voy a parar hasta seguir mejorando y volveré a ser el que fui siempre”, puntualizó el jugador de 32 años, que no pudo explicar el motivo del bajón futbolístico. “No lo sé, no puedo dar una respuesta concreta a eso. Siempre cuando uno pasa por estas situaciones, uno lo quiere revertir rápido. A veces tarda un poco más”, terminó.