“La Copa Libertadores me motivó para aceptar a Cerro Porteño”

Cerro Porteño presentó oficialmente a Manolo Jiménez, el sucesor de Víctor Bernay. El español habló este mediodía en una conferencia de prensa en La Nueva Olla y apuntó a la Copa Libertadores 2024. El Ciclón debutará en el certamen continental en la primera semana de abril, siendo visitante de Colo Colo en El Teniente de Rancagua o en el Monumental de Santiago.

Jiménez señaló que el torneo internacional también motivó para aceptar la propuesta de conducir al Azulgrana. “¿De la Copa Libertadores qué voy a decir? Me encanta el fútbol, me encanta el talento sudamericano, he madrugado para ver la Copa Libertadores. Es algo que ha motivado muchísimo el aceptar a Cerro Porteño. Para mi es un privilegio, estoy encantado”, manifestó el DT.

La Copa Libertadores tras la Champions de Europa y Asia

“Tuve la suerte, por Dios así lo quiso, de dirigir la Champions europea, en dirigir la Europa League y en dirigir la Champions asiática”, añadió el ex estratega del Sevilla, Las Palmas, Zaragoza, entre otros, que en 2009-2010 había eliminado al mejor Barcelona de todos los tiempos, que en la temporada anterior, había logrado el histórico “sextete” con Pep Guardiola.

Manolo y “hay que ilusionar a la gente” en Libertadores

“La Libertadores es muy ilusionante, nuestro primer objetivo es pasar la fase de grupos. ¿El objetivo en la Libertadores? Colo Colo (…) No hay nada más bonito en la vida que soñar, pero hay que ir pasito a pasito. Hay que ilusionar a la gente”, finalizó Manolo, que antes de medir al Cacique de Guillermo Paiva deberá enfrentar a Nacional por el torneo Apertura 2024 del fútbol paraguayo.