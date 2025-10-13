Cerro Porteño, con una prueba de fuego

La máxima fiesta del fútbol paraguayo, que es la última de la temporada entre Cerro Porteño y Olimpia, se desarrollará en La Nueva Olla, a las 17:30.

Teniendo por descontado el masivo apoyo de su afición, “la mitad más uno” puso a la venta las entradas que cuestan 30.000 guaraníes en Graderías, 40.000 en Plateas, 100.000 en Preferencias y 180.000 en Vip.

En este mismo torneo, el Ciclón quebró en Ciudad del Este una seguidilla de clásicos sin ganar, por lo que afrontará el choque contra el tradicional rival con mayor confianza, ya conociendo el resultado del puntero, que el sábado lidiará con Recoleta FC en La Arboleda, a las 20:00.

El equipo azulgrana, que sembró dudas en Pedro Juan Caballero contra el 2 de Mayo (0-0), con seguridad tendrá cambios, ya que estarán a disposición Lucas Quintana, mundialista Sub 20, y Víctor Gustavo Velázquez, quien se encuentra con la selección mayor, en la gira asiática.

La vuelta de Cecilio Domínguez es altamente probable. Su ingreso se daría por el cuestionado Luis “Totín” Amarilla, un voluntarioso al que le está fallando el GPS del gol. El aregüeño registra solo dos conversiones en 18 juegos.

Después del lance dominical, el Ciclón enfrentará a General Caballero de Juan León Mallorquín, por los cuartos de final de la Copa Paraguay. Este cotejo está fijado para el jueves 23, en el 12 de Octubre de Itauguá, a las 18:30.