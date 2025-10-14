Cerro Porteño, con todo el potencial

Cerro Porteño y Olimpia medirán fuerzas el domingo por cuarta y última vez en la temporada 2025, por la 17ª fecha del campeonato Clausura.

Los azulgranas esperan la reincorporación de Gustavo Velázquez, después de su paseo asiático con la Albirroja. Si el “anfibio sin cola” (Kururu) está bien, que se supone que lo estará al no tener participación en los amistosos contra Japón y Corea del Sur, ingresará de fino al equipo de Jorge Bava. Si presenta algún cansancio, seguirá Bruno Valdez, quien está en franca recuperación futbolística.

Una sola duda se presenta en el horizonte azulgrana. Dependiendo de la elección del técnico, el elenco tendrá un corte diferente.

Deja su puesto el chico Édgar Páez. Si ingresa Federico Carrizo, el conjunto tendrá más armado, con pases filtrados. Si el elegido es Juan Manuel Iturbe, el Ciclón podrá hacer honor a su mote, será puro vértigo.

La inclusión de Cecilio Domínguez por el retacón Ignacio Aliseda está prácticamente asegurada. Con el #10, Cerro tendrá mayor capacidad de desequilibrio.

Si bien quedan varias sesiones en la semana, la escuadra base está compuesta por: Alexis Arias; Fabricio Domínguez, Gustavo Velázquez (Valdez), Matías Pérez y Blas Riveros; Carrizo (Iturbe), Robert Piris da Motta, Gastón Giménez y Cecilio Domínguez; Luis Amarilla y Jonatan Torres.