¿Qué dijo Jorge Bava sobre el posteo de ‘+1’ que luego borró?

Cerro Porteño igualó 0-0 con 2 de Mayo jugando gran parte del segundo tiempo con uno más. El Ciclón cortó la racha de triunfos, registró el primer empate del ciclo Jorge Bava y desperdició la ocasión de escalar a la cima del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Y en medio del malestar de los hinchas por el resultado, el DT realizó una polémica publicación.

Lea más: Jorge Bava y el superclásico: “El equipo está muy motivado”

“+1” escribió Bava en Instagram citando el anuncio del final de partido que había posteado el club en la misma red. La historia aumentó el enojo de los simpatizantes azulgranas y poco después, el charrúa acabó borrando. Hoy, a cuatro días de un partido clave en la pelea por el título, contra Olimpia, el entrenador habló del hecho y dejó en claro que fue “algo que no manejo yo”.

Jorge Bava y el posteo: “No manejo yo”

“Es algo que no manejo yo. Fue un error interno de una empresa de comunicación que maneja mi... ¿social media se dice?. No estoy muy metido en ese tema”, empezó el charrúa en conferencia. “Fue falta de comunicación. No se pudieron comunicar conmigo e hizo un posteo o una publicación sin consultarme primero en ese sentido”, aseguró el entrenador de 44 años.

“Me levanto día a día para ganar”

Bava puntualizó que “no es mi manera de vivir” y señaló que “me levanto día a día para ganar”. “No es mi manera de sentir el fútbol. No es mi manera de vivir la vida. Me levanto día a día para ganar. Es un error interno que ya solucionamos. No coincide con mi manera de pensar y vivir”, finalizó el ex arquero que dirigirá el superclásico del fútbol paraguayo por primera vez.

