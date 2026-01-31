Cerro Porteño
31 de enero de 2026 - 07:46

Cerro Porteño elige un nuevo presidente: las elecciones EN VIVO

Carlos Rejala, candidato a presidente de Cerro Porteño, votó en las elecciones del club en el estadio La Nueva Olla.
Cerro Porteño elige un nuevo presidente: Blas Reguera o Carlos Rejala será el sucesor de Juan José Zapag.

Por ABC Color

06:30 Carlos Rejala felicitó a Blas Reguera

“Quiero felicitar a los dos movimientos. Hicieron una campaña ejemplar”, expresó Carlos Rejala a media hora del comienzo de las elecciones de Cerro Porteño.

Carlos Rejala (c), candidato a presidente de Cerro Porteño, acompañado por los integrantes del movimiento Nuevo Cerro.
06:45 Blas Reguera, presente en el PC de Cerro Primero

Blas Reguera, el candidato a presidente de Cerro Porteño por Cerro Primero, llegó al PC del movimiento en Barrio Obrero.

Blas Reguera (c), candidato a presidente de Cerro Porteño, en el PC del Movimiento Cerro Primero antes de las votaciones en La Nueva Olla.
07:00 Comienzan las votaciones en Cerro

Cerro Porteño habilitó las portones del estacionamiento de La Nueva Olla para el inicio de las votaciones. El club de Barrio Obrero elige un nuevo presidente.

Cerro Porteño elije hoy a un nuevo presidente.
07:14 Carlos Rejala, el primer candidato en votar

Carlos Rejala es el primer candidato a presidente en votar en las elecciones de Cerro Porteño.

Carlos Rejala, candidato a presidente de Cerro Porteño, llega a La Nueva Olla para votar.
07:30 “Es una locura el sentimiento que tengo”

Carlos Rejala habló con los medios después de votar en las elecciones de Cerro Porteño. “Estoy emocionado”, expresó el candidato a presidente.

Carlos Rejala, candidato a presidente de Cerro Porteño, llega a La Nueva Olla para votar.
