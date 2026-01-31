Cerro Porteño elige un nuevo presidente: las elecciones EN VIVO

06:30 Carlos Rejala felicitó a Blas Reguera

“Quiero felicitar a los dos movimientos. Hicieron una campaña ejemplar”, expresó Carlos Rejala a media hora del comienzo de las elecciones de Cerro Porteño.

06:45 Blas Reguera, presente en el PC de Cerro Primero

Blas Reguera, el candidato a presidente de Cerro Porteño por Cerro Primero, llegó al PC del movimiento en Barrio Obrero.

07:00 Comienzan las votaciones en Cerro

Cerro Porteño habilitó las portones del estacionamiento de La Nueva Olla para el inicio de las votaciones. El club de Barrio Obrero elige un nuevo presidente.

07:14 Carlos Rejala, el primer candidato en votar

Carlos Rejala es el primer candidato a presidente en votar en las elecciones de Cerro Porteño.

07:30 “Es una locura el sentimiento que tengo”

Carlos Rejala habló con los medios después de votar en las elecciones de Cerro Porteño. “Estoy emocionado”, expresó el candidato a presidente.

