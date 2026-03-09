Cecilio Domínguez: doblete que le sirvió escalar en la lista de artilleros históricos

La la tarde-noche de sábado en Itauguá significó un gran logro personal para el delantero, ya que con su doblete, alcanzó la cifra de 60 goles oficiales con la camiseta de Cerro Porteño. Este registro le permite escalar posiciones de manera definitiva y consolidarse como el octavo máximo goleador histórico del club, superando los 59 tantos del argentino Roberto Nanni y los 58 de José Vinsac.

Tras el encuentro, al ser consultado sobre su ingreso a este selecto grupo de máximos artilleros del club, Cecilio manifestó su emoción. “Bueno, la verdad que no llevo la cuenta, pero estoy muy contento porque son números que hablan por sí solos. Amo esta institución y vale mucho para mí. Estoy muy feliz por volver a marcar, volver a ayudar al equipo con goles y con esfuerzo”.

🗣️ ¡Los 60 goles del 🔟!



Cecilio Domínguez alcanzó la cifra de 60 goles y sube como el octavo máximo goleador del Ciclón de Barrio Obrero 🌪️⚽️



¡Vamos por más, Ceci querido! 💙❤️ pic.twitter.com/6iEOI98fmm — Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) March 9, 2026

La leyenda de Saturnino Arrúa, en la mira

Con 60 festejos en su haber, el próximo objetivo inmediato de Cecilio Domínguez es alcanzar la marca de un ícono absoluto como Saturnino “Nino” Arrúa, quien ocupa la séptima posición con 68 goles. Actualmente, la tabla histórica de artilleros azulgranas presenta un panorama dominado por grandes nombres, donde Virgilio Ferreira tal vez la figura más importante en la historia de la entidad popular de Barrio Obrero, se mantiene inalcanzable en la cima con 96 conquistas.

La clasificación histórica se encuentra configurada de la siguiente manera:

1. Virgilio Ferreira: 96 goles

2. Julio Dos Santos: 88 goles

Unite al canal de ABC en WhatsApp

3. Félix Brítez Román y Diego Churín: 71 goles

4. Erwin Ávalos: 70 goles

5. Héctor Núñez: 69 goles

6. Saturnino Arrúa: 68 goles

7. Cecilio Domínguez: 60 goles

8. Roberto Nanni: 59 goles

9. José Vinsac: 58 goles