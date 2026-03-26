Cerro Porteño, con renovado bloque defensivo

Las movidas en la retaguardia de Cerro Porteño para el choque del fin de semana con San Lorenzo, se dan por la ida de Gustavo Velázquez a la selección mayor, la lesión de Matías Pérez y la participación de Marcelo Chaparro con la Sub 20 en los amistosos contra Brasil.

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El elenco preparado por el técnico interino Jorge Achucarro lo integran: Alexis Martín Arias (33); Fabricio Domínguez (27), Lucas Quintana (21), Rodrigo Melgarejo (23) y Guillermo Benítez (32); Édgar Páez (19), Jorge Morel (28), Gastón Giménez (34) y Cecilio Domínguez (31); Pablo Vegetti (37) y Jonatan Torres (29).

Las entradas oscilan entre 20.000 y 120.000 guaraníes. El choque será arbitrado por José Natanael Méndez. El encargado del VAR será Derlis López.