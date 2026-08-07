Cinco nuevos en la lista de buena fe de Cerro Porteño para la Libertadores

Las cinco incorporaciones y las grandes sorpresas

Según la información aportada por el periodista Jorge Izquierdo de ABC Cardinal, el estratega argentino se decantó por incorporar a cinco futbolistas para afrontar esta fase decisiva del certamen continental: el arquero Manuel Roffo, el lateral Iván Ramírez, los zagueros Alexis Cañete y Lucas Merolla, además del mediocampista Ariel Gamarra.

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El movimiento de fichas también implicó ausencias llamativas. Las dos grandes y sorpresivas bajas en esta actualización corresponden a Agustín Almendra, quien llegó a Barrio Obrero con el cartel de refuerzo estelar para este semestre y Derlis Rodríguez, quien retornó tras su sesión a Guaraní, por pedido del entrenador argentino para este semestre y que finalmente no fueron contemplados para la copa.

Por otro lado, la exclusión del joven guardameta Ángel Martínez —quien llegó al club procedente del Sportivo 2 de Mayo— podría responder a un plan de adaptación a futuro, por lo que su ausencia de la lista actual entra dentro de una planificación institucional para el guardameta natural de San Juan Nepomuceno.

Los cambios que mete Cerro Porteño en la lista de buena fe de la Copa Libertadores para los Octavos de Final:



-Manuel Roffo

-Iván Ramírez

-Alexis Cañete

-Lucas Merolla

-Ariel Gamarra



❌No ingresaron

-Ángel Martinez

-Agustín Almendra

-Derlis Rodríguez @ABCCardinal -… pic.twitter.com/PBujdF7O0h — Jorge Izquierdo (@izquierdo010) August 7, 2026

La lista de salida en el Ciclón

Para hacer hueco a las nuevas incorporaciones, la directiva y el cuerpo técnico depuraron el plantel copero. Los jugadores que dejaron oficialmente sus lugares en la nómina internacional son el portero Alexis Martín Arias, el lateral Rodrigo Gómez, el zaguero Abel Luciatti, los mediocampistas Gastón Giménez y Cristhian Paredes, el volante creativo Alan Soñora y el delantero Luis Amarilla.