Los futbolistas de Racing pretendidos por Costas para Cerro Porteño

La presentación de Gustavo Adolfo Costas para su segundo ciclo como entrenador de Cerro Porteño será el viernes, día en el que se cierra el libro de pases.

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Para la directiva azulgrana, presidida por Blas Atilio Reguera, la semana se presenta agitada, ya que para la salida del técnico anterior, Ariel Holan, fueron necesarios diálogos permanentes para llegar al acuerdo económico.

El Ciclón de Barrio Obrero jugará el jueves con Resistencia su primer partido de la Copa Paraguay 2026, a disputarse en el estadio La Arboleda de Santísima Trinidad, a las 18:30. El equipo contará con la conducción provisoria de Nelson Cabrera, componente de profesionales residentes del club.

Gustavo Costas pretende contar con dos jugadores del Racing de Avellaneda, Nazareno Colombo, defensor central de 27 años, y Santiago Germán Solari, extremo derecho de 28.

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Para contar con los atletas, el club de Barrio Obrero deberá hacer un esfuerzo económico, ya sin contar con competencia internacional. Es decir que vendrían solo para jugar el campeonato Clausura y eventualmente el torneo de integración de la APF, toda vez que los azulgranas puedan superar el primer filtro.

La carrera de Colombo comprende los clubes Estudiantes de La Plata, Defensa y Justicia, y Racing, con 217 juegos en el profesionalismo, con siete goles, mientras que Solari militó en Juventud Unida Universitario, Atlanta, Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Defensa y Justicia, y Racing, acumulando 233 encuentros, con 32 tantos.