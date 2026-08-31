Costas “desempolva” a tres futbolistas en Cerro Porteño

Luego del empate del domingo con Libertad 1-1, la dotación de Cerro Porteño se moviliza en Barrio Obrero con vistas al partido del jueves contra Recoleta FC, a disputarse en el 12 de Octubre de Itauguá, a las 18:30.

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La gran novedad en la activación azulgrana es la reincorporación de tres atletas que no eran considerados por el anterior estratega, Ariel Holan, y que ahora tienen la posibilidad de volver a competir con la orientación del también argentino Gustavo Costas, dependiendo de la evaluación del nuevo conductor.

Gastón Giménez, Cristhian Paredes y Abel Luciatti activaron con el grupo y podrían eventualmente volver a ser considerados, atendiendo la gran cantidad de lesionados con que cuenta el plantel azulgrana.

Giménez, volante central argentino naturalizado paraguayo, de 35 años, en su momento integrante de la selección nacional, disputó 36 partidos con “la mitad más uno” en el 2025 y solo lleva cinco en el presente ciclo.

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El también mediocampista Paredes, de 28 años, se unió al club esta temporada y solo registra 10 encuentros, la mayoría como recambio.

Luciatti, zaguero de 33 años, solo cuenta con seis encuentros animados con el club popular desde 2025, debido a sus constantes lesiones.

Comparando con los números, el que tendría mayores posibilidades de retorno sería Gastón Giménez, aunque su estilo de juego pausado difícilmente pueda encajar al corte de Costas, que exige dinamismo, presión constante y máxima entrega física.

Tras el choque contra el Guma, Roberto Junior Fernández, Juan Manuel Iturbe y Agustín Almendra pasaron a engrosar la lista de atletas que se encuentran bajo cuidado médico.