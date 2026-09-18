De campeón a no jugar en el año: Quién es el futbolista que regresa en Cerro Porteño

Cerro Porteño disputa este fin de semana la undécima fecha del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay. Luego de empatar 1-1 con Guaraní en la ronda anterior y quedar frenado en la pelea por el título (7° con 14 puntos), el Ciclón no tiene margen de error en el objetivo de recortar diferencias con el puntero Libertad (líder con 22 puntos) en el cierre de la primera rueda.

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Gustavo Costas, quien sufrió la baja de Blas Riveros por una lesión en el tobillo (esguince), tiene una buena noticia para el encuentro frente a Rubio Ñu (sábado, a las 18:30, en La Nueva Olla). El entrenador argentino recupera a uno de los componentes de la enfermería azulgrana: fue titular y campeón en la temporada 2025, pero no registra ningún minuto en el presente año.

¿Quién es el jugador que regresa en Cerro Porteño?

El futbolista que regresa en Cerro Porteño para el cotejo ante Rubio Ñu es Sergio Araújo. El argentino, ganador del torneo Clausura 2025 y la Supercopa Paraguay 2025 con el Ciclón, superó la operación de rodilla derecha que realizó el 16 de diciembre y, una dolencia muscular que sufrió cuando empezó a entrenar con el resto del plantel, dolencia que había retrasado la vuelta a las canchas.

Araújo fue convocado por Gustavo Costas para medir al Albiverde en Barrio Obrero. El delantero de 34 años, que llegó libre en 2024 (Manolo Jiménez el DT) luego de una estadía en el AEK Atenas de Grecia, no juega desde el 6 de diciembre de 2025, cuando fue titular y salió reemplazado a los 78′ por Jonatan Torres en la victoria 5-2 sobre General Caballero de Juan León Mallorquín en la final de la Supercopa Paraguay.

Los números de Sergio Araújo en Cerro Porteño