La lista de convocados de Cerro Porteño para los cuartos de final de la Copa Paraguay

Cerro Porteño oficializó la lista de convocados para disputar los cuartos de final de la Copa Paraguay 2026. El Ciclón de Barrio Obrero juega la ronda por segunda vez y busca por primera ocasión alcanzar las semifinales del certamen nacional: enfrenta al descendido Sportivo San Lorenzo, a las 19:30, hora de Paraguay, en el Defensores del Chaco de Asunción.
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Gustavo Costas citó a 23 jugadores: en la nómina está Ignacio Aliseda, quien es duda en la formación por un golpe en la pantorrilla izquierda. El argentino no entrenó con el resto del plantel en la práctica abierta del martes en La Nueva Olla, donde los hinchas realizaron un banderazo desde la parte inferior de la Gradería Norte durante la movilización del plantel.
Cerro Porteño: Los convocados para enfrentar a San Lorenzo
- Manuel Roffo
- Fabricio Domínguez
- Alexis Cañete
- Jorge Morel
- Lucas Merolla
- Derlis Rodriguez
- Ángel Martínez
- Guillermo Benítez
- Lucas Quintana
- Blas Riveros
- Iván Ramírez
- Ariel Gamarra
- Pablo Vegetti
- Agustín Almendra
- sergio Araújo
- Gustavo Velázquez
- Jonatan Torres
- Carlos Franco
- Gastón Giménez
- Ignacio Aliseda
- César Bobadilla
- Carlos Chena
- Mateo Klimowicz
Sergio Araújo, convocado por sexto partido consecutivo
Sergio Araújo concentra por sexto encuentro consecutivo, pero en esta ocasión, arrancaría de titular. El futbolista argentino había retornado a una convocatoria en la victoria 1-0 sobre Rubio Ñu por el torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay. De los cinco anteriores, solo ingresó en la derrota 2-0 ante 2 de Mayo en reemplazo de Jonatan Torres a los 60 minutos.