La lista de convocados de Cerro Porteño para los cuartos de final de la Copa Paraguay

Cerro Porteño oficializó la lista de convocados para disputar los cuartos de final de la Copa Paraguay 2026. El Ciclón de Barrio Obrero juega la ronda por segunda vez y busca por primera ocasión alcanzar las semifinales del certamen nacional: enfrenta al descendido Sportivo San Lorenzo, a las 19:30, hora de Paraguay, en el Defensores del Chaco de Asunción.

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Gustavo Costas citó a 23 jugadores: en la nómina está Ignacio Aliseda, quien es duda en la formación por un golpe en la pantorrilla izquierda. El argentino no entrenó con el resto del plantel en la práctica abierta del martes en La Nueva Olla, donde los hinchas realizaron un banderazo desde la parte inferior de la Gradería Norte durante la movilización del plantel.

Cerro Porteño: Los convocados para enfrentar a San Lorenzo

Manuel Roffo

Fabricio Domínguez

Alexis Cañete

Jorge Morel

Lucas Merolla

Derlis Rodriguez

Ángel Martínez

Guillermo Benítez

Lucas Quintana

Blas Riveros

Iván Ramírez

Ariel Gamarra

Pablo Vegetti

Agustín Almendra

sergio Araújo

Gustavo Velázquez

Jonatan Torres

Carlos Franco

Gastón Giménez

Ignacio Aliseda

César Bobadilla

Carlos Chena

Mateo Klimowicz

BANDERAZO EN BARRIO OBRERO



➡Hinchas de Cerro Porteño se encuentran en el banderazo en La Nueva Olla previo al partido por Copa Paraguay.#CardinalDeportivo #ElJuegoQueSentimos #730AM pic.twitter.com/EfhYuSoiHI — ABC Deportes (@ABCDeportes) October 13, 2026

Sergio Araújo, convocado por sexto partido consecutivo

Sergio Araújo concentra por sexto encuentro consecutivo, pero en esta ocasión, arrancaría de titular. El futbolista argentino había retornado a una convocatoria en la victoria 1-0 sobre Rubio Ñu por el torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay. De los cinco anteriores, solo ingresó en la derrota 2-0 ante 2 de Mayo en reemplazo de Jonatan Torres a los 60 minutos.