Roberto Torres asume como Coordinador Deportivo general de Cerro Porteño

Hombre de la casa por derecho propio, el canterano, exfutbolista y exentrenador —campeón como DT del torneo Apertura 2015, trabajando codo a codo con quien hoy comanda los destinos del club, el actual presidente Blas Reguera, entonces director del departamento de fútbol— inicia un nuevo capítulo en el Ciclón de Barrio Obrero, cumpliendo la función de nexo entre las formativas y el plantel principal.

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La misión del “Tiburón”: El puente entre la cantera y el plantel de primera

Lejos de ser un cargo decorativo, la llegada del “Tiburón” Torres responde a una planificación milimétrica. Su designación oficial como coordinador deportivo general tiene un propósito central: ser el nexo absoluto entre las categorías formativas, la categoría reserva y el plantel principal.

Bajo su órbita recaerán tareas para el futuro deportivo del club, tales como realizar un monitoreo y seguimiento a las promesas de la cantera, confeccionar y armar el selectivo destinado a foguearse en los entrenamientos del primer equipo, y ser la voz técnica autorizada para recomendar futbolistas al entrenador Gustavo Costas, nutriendo las necesidades del plantel superior y exprimiendo el potencial de las divisiones menores.

OFICIAL | Roberto Torres es nuevo Coordinador Deportivo del Ciclón de Barrio Obrero 🌪️🔵🔴



¡Bienvenido de vuelta al Barrio, Profe! 🏟️⚽ pic.twitter.com/Nimwt1UHOI — Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) October 16, 2026

Un frondoso currículum con sangre azulgrana

Roberto Torres posee un imborrable currículum cerrista, el recorrido de vida que lo vio transitar por todas las áreas posibles dentro de la institución azulgrana: de pisar el verde césped como jugador a formarse como entrenador de las formativas, escalar hasta la dirección técnica de la máxima categoría y dejar su sello con un campeonato para las vitrinas del club.

Con esa vasta experiencia y un gran sentido de pertenencia con la entidad de Barrio Obrero, el “Tiburón” asume la responsabilidad de liderar esta revolución silenciosa, cuyo gran objetivo es blindar el futuro de Cerro Porteño, observando promesas, con el fin de potenciar el plantel principal, mediante los valores que se destaquen en la cantera del club.