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Cerro Porteño
08 de noviembre de 2026 - 23:02

Gustavo Costas: “Nos queda la Copa Paraguay y sabemos que hay que ganarla como sea”

El entrenador de Cerro Porteño, Gustavo Costas se lamenta en el duelo ante Recoleta Fc, por la decimonovena ronda del torneo Clausura 2026.
El entrenador de Cerro Porteño, Gustavo Costas se lamenta en el duelo ante Recoleta Fc, por la decimonovena ronda del torneo Clausura 2026.

El Ciclón dejó escapar puntos en su estadio con el empate frente a Recoleta FC y el entrenador Gustavo Costas no ocultó su malestar. Apuntando a la falta de continuidad anímica y futbolística, el argentino remarcó que al equipo le cuesta sostener la intensidad.

Por ABC Color
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La irregularidad sigue siendo el principal dolor de cabeza para Cerro Porteño en este tramo decisivo del torneo. Tras rescatar un empate en condición de local ante Recoleta FC, el ambiente en La Olla quedó lejos de ser el ideal.

Lea más: Cerro Porteño evita el papelón contra el equipo suplente de Recoleta

Lejos de buscar excusas, el director técnico azulgrana, Gustavo Costas, abrió la conferencia de prensa con una cruda autocrítica, reconociendo que el rendimiento colectivo estuvo muy por debajo de lo esperado y que el equipo tuvo fortuna de no marcharse con las manos vacías.

Autocrítica y falta de continuidad

Consultado sobre las sensaciones que le dejó el flojo rendimiento del equipo, el estratega argentino no dudó en señalar la falta de intensidad y rebeldía en comparación al partido ante Libertad: “Capaz que llegaste, especialmente en el segundo tiempo, generaste cinco situaciones y quedaste ahí, pero igual. El primer tiempo fue el desastroso. Nada que ver con lo que habíamos hecho el otro día contra Libertad. Hoy en el fútbol necesitás esa presión, correr, y parece que no podemos hacerlo dos partidos seguidos”.

Costas profundizó en la frustración que genera alternar grandes actuaciones con presentaciones grises, poniendo la mira en los próximos objetivos, como la Copa Paraguay: “Por eso nos habíamos entusiasmado con el otro día. Fue como con Luque, o con Recoleta la otra vez. Que jugamos un gran partido, vos pensás que ya tenés más o menos todo y después volvés a caer. Tenemos que ir mirando, nos queda lo de la Copa Paraguay y sabemos que hay que ganarla como sea. Tenemos que prepararnos y tratar de jugar todos los partidos de la misma manera, con la misma intención, con el hambre”.

Para el DT, el factor anímico y el deseo genuino de ganar deben manifestarse dentro del campo de juego de manera constante, más allá del discurso: “Uno tiene el hambre, especialmente en el fútbol, de poder ganar, de querer ganar. Una cosa es decirlo de la boca para afuera y otra cosa es sentirlo. Eso tenemos que sentirlo. Yo pienso que es la mejor fórmula, pero bueno, a veces depende de los jugadores, tienen que arreglar, capaz que hoy casi ninguno hizo lo que hizo el otro día, pero bueno, todo es el trabajo que tenemos nosotros que hacer”.

La presión de jugar en casa

Un punto llamativo de la rueda de prensa giró en torno al factor localía. Costas reflexionó sobre cómo la presión del público en casa a veces parece pesarle al plantel, invirtiendo la lógica tradicional del fútbol: “Y capaz viste que el jugador siente al revés; antes capaz sentías jugar de local, te daba más potencia, más energía, y hoy parece —no solamente acá, pasa en otros países también— hoy capaz de jugar de local y preferís jugar de visitante, esto siendo sincero. Y a veces pasan esas cosas; nosotros tenemos que acostumbrarnos a jugar en todas las canchas de una manera”.

Para cerrar, el entrenador insistió en que la gran deuda pendiente de este ciclo es encontrar una regularidad que les permita hilvanar actuaciones convincentes de manera consecutiva: “Tenemos que lograr que el equipo mantenga por lo menos cuatro partidos seguidos, tres partidos seguidos, de la misma manera; después podrá jugar menos, pero no puede jugar un partido como jugaste el otro día contra un gran rival en su cancha, que lo saliste a buscar, lo saliste a presionar en el campo de ellos, y después venís a tu casa y hacés un partido como el de hoy. Pero yo digo que esto no es mi culpa, por eso te digo”.

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